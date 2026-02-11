منظمة "كونكت" تنظم ندوة وطنية حول رهانات الطاقات المتجددة وآفاق تطوير نظام التراخيص

تنظم/ كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 بالعاصمة، ندوة وطنية كبرى تحت عنوان "مشاريع الطاقات المتجددة تحت نظام التراخيص: الإطار الحالي، الرهانات وآفاق التحسين".وتهدف هذه الندوة، إلى خلق فضاء للحوار البنّاء بين مختلف المتدخلين في قطاع الطاقة، في ظل سعي تونس لتسريع وتيرة انتقالها الطاقي والرفع من حصة الطاقات النظيفة في المزيج الوطني.ووفقا لبلاغ صادر عن المنظمة، تندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعميق النقاش حول سير نظام التراخيص وتسليط الضوء على مكتسباته إلى جانب تحديد التحديات العملياتية التي تواجه المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين عند التنفيذ الفعلي للمشاريع.وسيكون اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات الميدانية الحديثة، بما يسمح بتحديد "روافع التحسين" الضرورية على المستويات التنظيمية والمؤسساتية والمالية.كما يسعى المشاركون إلى وضع مقترحات عملية لتعزيز نجاعة الإجراءات الإدارية، وتأمين الاستثمارات، بما يضمن سرعة تجسيد المشاريع على أرض الواقع.ويسعى منظمو الندوة إلى إبراز المجهودات التي تبذلها المؤسسات العمومية في هذا المجال، مع استكشاف سبل جديدة للتنسيق بين القطاعين العام والخاص.ويهدف هذا التنسيق إلى إضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على مسار المشاريع، وضمان تلاؤم الأهداف السيادية للدولة مع تطلعات وانتظارات المستثمرين في قطاع الطاقات المتجددة.يذكر أن قطاع الطاقات المتجددة في تونس يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تضع الدولة أهدافاً طموحة لتقليص العجز الطاقي وتحقيق الاستقلالية الطاقية، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية مرنة ومحفزة للاستثمار.رصد