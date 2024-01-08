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لطفي العماري: قواعد النهضة تبين لها في السنوات الاخيرة أن قيس سعيد أقرب الي الله من راشد الغنوشي ‎

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 20:29 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قال الاثنين 8 جانفي، كرونيكور قناة الناسعة لطفي العماري ان حركة النهضة تفجرت بسبب ممارسات قيادتها التي همشت قواعدها بل ان ما ارتكبته في حق قواعدها افظع مما ارتكبه بن علي حسب تقديره.

واعتبر العماري ان القواعد صدقت في البداية الشعارات التي تم رفعها قبل ان تكتشف حقيقة ممارسات قيادتها وهو ما يفسر تراجع نتائج حركة النهضة في الانتخابات وتوجه القواعد لمساندة قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الماضية.

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وصرح العماري بأن قواعد النهضة تبين لها في السنوات الاخيرة أن قيس سعيد أقرب الي الله من راشد الغنوشي حسب تصريحه.



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