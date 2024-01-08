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الناطق باسم محكمة سوسة: لا وجود ل "سفاح" بالجهة وولاية سوسة من أكثر الولايات أمانا

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 20:19 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اعتبر الاثنين 8 جانفي، الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 وسام الشريف أن الحديث عن وجود سفاح في سوسة مجرّد اشاعات ومعطيات مجانبة للصواب.
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واوضح وسام الشريف بأنه تم يوم الاربعاء الماضي العثور على جثة متحللة بمجرى وادي غنيم بجهة بوحسينة من ولاية سوسة كما تم العثور يوم الخميس على امرأة متوفاة بمنزلها بنفس الجهة مؤكدا ان الجريمتين منفصلتين ولا علاقة تربط بينهما.
وأشار الي ان حالة الوفاة الثالثة تتمثل في وفاة انراة امام مستشفى سهلول اثر حادث مرور مجددا تأكيده على انه لا وجود لسفاح بسوسة وعلى ان ولاية سوسة أكثر الولايات التونسية أمانا.
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