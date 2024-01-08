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فاكر بوزغاية: جرائم القتل في سوسة ليست بسبب قاتل متسلسل

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 08:55 قراءة: 0 د, 29 ث
      
نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" وجود قاتل متسلسل في ولاية سوسة مضيفا " لا علاقة بجرائم القتل الثلاثة في سوسة بقاتل متسلسل".
وأضاف بوزغاية "صحيح ان الجرائم تعرضت لها نساء لكن لا علاقة بعمليات القتل بشخص واحد" متابعا " الجرائم لقتلة مختلفين ولأسباب مختلفة".
وتابع "احد الجرائم نتيجة خلافات زوجية والقاتل معروف لدينا وهو في حالة فرار ويمكن ان يكون غادر البلاد في حين ان بقية الجرائم نتيجة حوادث طعن".


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