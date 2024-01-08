فاكر بوزغاية: جرائم القتل في سوسة ليست بسبب قاتل متسلسل

نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" وجود قاتل متسلسل في ولاية سوسة مضيفا " لا علاقة بجرائم القتل الثلاثة في سوسة بقاتل متسلسل".وأضاف بوزغاية "صحيح ان الجرائم تعرضت لها نساء لكن لا علاقة بعمليات القتل بشخص واحد" متابعا " الجرائم لقتلة مختلفين ولأسباب مختلفة".وتابع "احد الجرائم نتيجة خلافات زوجية والقاتل معروف لدينا وهو في حالة فرار ويمكن ان يكون غادر البلاد في حين ان بقية الجرائم نتيجة حوادث طعن".