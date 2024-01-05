التمديد في الايقاف التحفظي لبشير العكرمي وحبيب اللوز

تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة اعلام وكيل الجمهورية المعزول البشير العكرمي والقيادي بالنهضة الحبيب الللوز بتمديد فترة الاحتفاظ بهما لمدة 4 أشهر اضافية وذلك في القضية المتهمان فيها بالاشتباه بالانضمام لتنظيم ارهابي والتدليس ومسك واستعمال مدلس واخفاء وثائق من ملف قضية ارهابية وهي قضية الشهيد شكري بلعيد.



وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر، في 6 سبتمبر 2023، التمديد في فترة الإيقاف التحفّظي للعكرمي لمدّة 4 أشهر.





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ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب كان أصدر، يوم 10 مارس 2023 ونيابة عن قاضي التحقيق عدد 8، بطاقة إيداع بالسجن ضد البشير العكرمي، وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس، في القضية التي رفعها ضّده حزب "الوطد".



وكانت هيئة الدفاع عن العكرمي أوضحت، في بيان لها إثر قرار الإيقاف آنذاك، أنه تم الاحتفاظ بمنوبها منذ 24 فيفري الماضي بموجب شكاية تقدم بها حزب "الوطد" يوم 7 فيفري 2023 إلى النيابة العمومية بقطب مكافحة الإرهاب.



وذكرت أن هذه الشكاية موضوع قضية منشورة لدى التحقيق بموجب قيام ذات الحزب على المسؤولية الخاصة بعد أن تّم حفظ شكايته ضد العكرمي في مناسبتين (2016 و2021).