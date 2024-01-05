هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر

نظرت هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي في ملف رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر المتهم بارتكاب تهم ديوانية تتعلق بالتوريد بدون اعلام وعدم التصريح بمكاسبه وقررت تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل استجابة لطلب محامو رجل الأعمال .



وللتذكير فان رجل الأعمال ورئيس هلال الشابة توفيق المكشر قد استمع له اول امس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمدة يوم كامل تقريبا وذلك في القضية الموقوف من أجلها والمتعلقة بتهمة تبييض أموال.





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وكان قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 30 أكتوبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر.