الصحبي معلاوي: قطاع الفريب مستهدف وبقي مكبلا بقوانين قديمة

أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي، اليوم الأربعاء 03 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج émission impossible، على إذاعة إي أف أم، أن قطاع الفريب مستهدف وبقي مكبلا بقوانين قديمة لا تفي بالاستهلاك المحلي للمواطنين.



وبين الصحبي معلاوي، أنهم حاولوا تغيير القوانين المكبلة لهذا القطاع منها قانون 95 و93 ومنشور 2005، لأنها لم تعد تتماشى مع العصر الراهن.





وأبرز أن حكومة يوسف الشاهد كبلت القطاع بخطايا مالية وهو ما دفع أصحاب المصانع إلى الغلق جراء النظام التوقيفي المعتمد حاليا.وقال ''يوسف الشاهد قام بهجمة شرسة نجح في ضرب قطاع الفريب لإدخال ''الإمتياز التجاري''، وفق قوله.ويُشغّل قطاع بيع الملابس المستعملة بالتفصيل، وفق تصريح سابق للصحبي معلاوي ، أكثر من 200 ألف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة، على مستوى الجمهورية من ضمنهم 8 آلاف من أصحاب الشهائد العليا، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعيشها القطاع جعلت العديد من التجار ينقطعون عن العمل وبالتالي يحالون على البطالة أو يغيرون وجهتهم إلى مهنة أخرى، إذ غادر القطاع بداية من صيف 2023، 10500 تاجر تفصيل.ولئن يعاني المواطن من تدهور القدرة الشرائية التي دفعته إلى تفضيل شراء الملابس المستعملة عن الملابس الجاهزة، بالنسبة لفئة واسعة من التونسيين فإن تدهور القدرة الشرائية لم يستثن قطاع "الفريب" حيث أكد رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن نسبة الاقبال انخفضت بـ 10 بالمائة في 2023 مقارنة بالعام الفارط.