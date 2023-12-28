في حي التضامن... تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات و سرقة الدراجات النارية

تمكن اول أمس أعوان دورية تابعة لمركز امن عمومي 2 مارس بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة متلبسين وبحوزتهم صفيحة قنب هندي و7 قطع مختلفة الاحجام من المخدرات و 9 علب حبوب مخدرة و ميزان الكتروني و سكاكين مختلفة الاحجام معدة لقص المواد المخدرة و مبلغ مالي متأتي من تجارة الممنوعات .



بالتحري معهم تبين انهم مورطون في سرقة عدة دراجات نارية .





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و باستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية موضوعها " مسك واستهلاك وترويج و العرض و النقل مادة مخدرة مدرجة بجدول ب والسرقة .