فون ديرلاين: الشراكة مع تونس في مجال الهجرة بدأت تؤتي ثمارها

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين على الحاجة إلى المزيد من الشراكات مع بلدان ثالثة لإدارة تدفقات الهجرة، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.





وقال فون ديرلاين، في كلمة ألقتها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، خلال مناقشة ميزانية الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، "نحن بحاجة إلى إيجاد توازن جديد مع البلدان خارج حدودنا. الهجرة جزء من صورة أوسع بكثير، والتي تشمل إدارة الحدود ومكافحة المتاجرين بالبشر، ولكن أيضًا التبادلات بين الأفراد والتجارة وخلق فرص العمل، وكل الأسباب التي نعرفها جيدًا".



...





وأشارت إلى أن هذا النهج "بدأ يؤتي ثماره، على سبيل المثال في تونس، حيث تباطأت عمليات المغادرة غير النظامية من صفاقس. ونأمل الآن أن نتوصل إلى اتفاق مع مصر قريبا، حيث ستكون الهجرة جزءا من شراكة أوسع نطاقا".



واختتمت فون دير لاين كلامها قائلة: "نريد أن يكون لدينا المزيد من الشراكات من هذا النوع مع بلدان المنشأ والعبور".

(نوفا)