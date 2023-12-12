نجيب الدزيري " نقص المحروقات والمواد الغذائية مخطط له لتحريض الشعب"‎

قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء ان نقص المحروقات والمواد الغذائية في السوق مخطط له لتحريض الشعب ضد الرئيس قيس سعيد.

وأضاف " ديوان التجارة يؤكد انه قام باستيراد نفس الكميات من المواد لذلك فمن المستغرب عدم ايجادها في السوق متابعا " المحتكرون يقومون برمي المواد الأساسية واتلافها".

وتابع " نقص المحروقات مخطط له كذلك اذ كان يمكن فرض قرار على محطات تزويد الوقود بتحديد عدد لترات التزود لكل عربة حتى يتم اصلاح الخلل ولا يحدث اكتظاظ.





...



