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نجيب الدزيري " نقص المحروقات والمواد الغذائية مخطط له لتحريض الشعب"‎

Publié le Mardi 12 Decembre 2023 - 10:55 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الثلاثاء ان نقص المحروقات والمواد الغذائية في السوق مخطط له لتحريض الشعب ضد الرئيس قيس سعيد.
وأضاف " ديوان التجارة يؤكد انه قام باستيراد نفس الكميات من المواد لذلك فمن المستغرب عدم ايجادها في السوق متابعا " المحتكرون يقومون برمي المواد الأساسية واتلافها".
وتابع " نقص المحروقات مخطط له كذلك اذ كان يمكن فرض قرار على محطات تزويد الوقود بتحديد عدد لترات التزود لكل عربة حتى يتم اصلاح الخلل ولا يحدث اكتظاظ.

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