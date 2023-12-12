لطفي العماري " بعض رجال أعمال غيروا مهنهم في جوازات السفر بسبب إجراء اس 17 "‎

قال الكرويكور لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة أن بعض رجال أعمال غيروا مهنهم في جوازات السفر بسبب إجراء اس 17 .وأضاف " رجل أعمال منع من السفر والمشاركة في اجتماع بباريس بسبب هذا الإجراء متابعا " هنالك رؤساء مدراء عامين غيروا المهنة الى رئيس مصلحة بسبب اجراء اس 17".وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصدي لهذه التصرفات الناتجة عن اجتهادات وتزيد بعض الأعوان بنقط المغادرة...