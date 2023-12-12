لطفي العماري " بعض رجال أعمال غيروا مهنهم في جوازات السفر بسبب إجراء اس 17 "‎

قال الكرويكور لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة أن بعض رجال أعمال غيروا مهنهم في جوازات السفر بسبب إجراء اس 17 .
وأضاف " رجل أعمال منع من السفر والمشاركة في اجتماع بباريس بسبب هذا الإجراء متابعا " هنالك رؤساء مدراء عامين غيروا المهنة الى رئيس مصلحة بسبب اجراء اس 17".
وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصدي لهذه التصرفات الناتجة عن اجتهادات وتزيد بعض الأعوان بنقط المغادرة...
وأضاف " رجل أعمال منع من السفر والمشاركة في اجتماع بباريس بسبب هذا الإجراء متابعا " هنالك رؤساء مدراء عامين غيروا المهنة الى رئيس مصلحة بسبب اجراء اس 17".
وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد للتصدي لهذه التصرفات الناتجة عن اجتهادات وتزيد بعض الأعوان بنقط المغادرة...
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