حسام الدين الجبابلي: تونسيون حرّضوا الافارقة جنوب الصحراء على الاعتداء على الأجهزة الأمنية في العامرة

قال الناطق الرسمي بإسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" انه تم القاء القبض على 20 مهاجرا جنوب الصحراء بعد اعمال عنف في العامرة إضافة الى 3 تونسيين حرضوا على العنف.

وأضاف الجبابلي " هنالك تجار بشر ومهربون تونسيون مستفيدون من محاولة التصدي للأجهزة الأمنية التي تكافح الهجرة غير الشرعية".

وتابع " هنالك افارقة جنوب الصحراء هم مسؤولون كذلك في شبكات تهريب البشر من خلال التواصل مع دول المصدر مضيفا " في النهاية العمليات الاستباقية خفضت من عمليات الهجرة غير النظامية".





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الجبابلي: إحباط اجتياز أكثر من 69 ألف شخص بحرا ومنع دخول أكثر من 38 ألف متسلل برا

كما أكد الجبابلي تقلص عدد عمليات الهجرة غير الشرعية في تونس، مبينا أنه وإلى حدود شهر نوفمبر من سنة 2023 تم إحباط اجتياز أكثر من 69 ألف شخص عبر البحر والتسلل خلسة للفضاء الأوروبي.



وبيّن الجبابلي أنه تم نجدة وإنقاذ 80 بالمائة من المجتازين، وأشار إلى أن 55 بالمائة منهم هم من افريقيا جنوب الصحراء.



وبين أنه تم إيقاف أكثر من 1600 منظم لرحلات هجرة غير نظامية عبر البحر.



أما على مستوى الحدود البرية، فقد كشف الجبابلي أنه تم منع أكثر من 38 ألف متسلل من دخول التراب التونسي. كما أكد الجبابلي تقلص عدد عمليات الهجرة غير الشرعية في تونس، مبينا أنه وإلى حدود شهر نوفمبر من سنة 2023 تم إحباط اجتياز أكثر من 69 ألف شخص عبر البحر والتسلل خلسة للفضاء الأوروبي.وبيّن الجبابلي أنه تم نجدة وإنقاذ 80 بالمائة من المجتازين، وأشار إلى أن 55 بالمائة منهم هم من افريقيا جنوب الصحراء.وبين أنه تم إيقاف أكثر من 1600 منظم لرحلات هجرة غير نظامية عبر البحر.أما على مستوى الحدود البرية، فقد كشف الجبابلي أنه تم منع أكثر من 38 ألف متسلل من دخول التراب التونسي.