محسن الشريف: اعتذرت عن تمجيد نتنياهو وادين إسرائيل ومستحيل نعاود نمشي

قال الفنان محسن الشريف في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" انه قدم اعتذارا بعد ذهابه لإسرائيل والغناء فيها وخاصة ترديد شعارات تمجيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف " ادين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة ومن المستحيلات ان اعود للغناء امام قتلة الأطفال".

وتابع " رغم اني غنيت لليهود التونسيين هنالك لكن لن اعيد الكرة في المستقبل" ...





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كما نفى محسن الشريف ذهابه أخيرا لسفارة فلسطين بتونس كما زعمت الفنانة سمية الحثروبي في برنامج الهادي زعيم على قناة الحوار حيث صرحت أنه تم منع محسن الشريف من دخول سفارة فلسطين بتونس...







كما نفى محسن الشريف ذهابه أخيرا لسفارة فلسطين بتونس كما زعمت الفنانة سمية الحثروبي في برنامج الهادي زعيم على قناة الحوار حيث صرحت أنه تم منع محسن الشريف من دخول سفارة فلسطين بتونس...