تطورات جديدة في ملف حصول رجال أعمال على قروض بنكية ضخمة من بنوك تابعة للدولة دون ضمانات ...

باشرت صباح اليوم الإثنين 3 ديسمبر 2023 هيىة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف الحصول على قروض بنكية من بنوك تابعة للدولة دون ضمانات مالية شملت الابحاث فيها عدة رجال أعمال من بينهم شقيق رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل بن علي .



وبالمناداة على شقيق سليم شيبوب حضر الجلسة ،كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسك في جلسة سابقة بطلباته المدنية ، وحضر محامي في حق بنك متضرر وطلب التاخير لتقديم اجراءات القيام بالدعوى المدنية ،وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل .



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