الرئيس المدير العام الاسبق للديوانة امام القطب المالي





وبالمنادة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين لهيئة الدائرة ان المتهم لم يصله الاستدعاء ،كما تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 18 ديسمبر للمحاكمة.

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باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،النظر في ملف شبهات فساد مالي واداري بالديوانة شملت الابحاث فيه المدير العام الاسبق للديوانة سليمان ورق .وبالمنادة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين لهيئة الدائرة ان المتهم لم يصله الاستدعاء ،كما تبين ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 18 ديسمبر للمحاكمة.

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وكانت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت خلال سنة 2014 الافراج عن المدير العام الأسبق ووزير التجارة قبل 14 جانفي 2011,سليمان ورق اخر وزير تجارة في العهد السابق وذلك في اطار القضية المتعلقة بالفساد المالي بوزارة المالية.



وبعد فترة تم إيقاف ورق بتاريخ 26 ديسمبر 2017، وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن وذلك بعد تقدمه إليها للإعتراض على حكم غيابي صدر ضده وقضى بسجنه لمدة 24 عاما، من أجل جرائم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص مناظرة أجرتها الديوانة لانتداب أعوان سنة 2008 وقد تم الافراج عنه لاحقا..