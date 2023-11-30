محامي وديع الجريء: 'إصدار بطاقة إيداع ثانية ضد منوبي دون سماعه'

وأفاد في تصريح لماتينال اذاعة شمس اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، أن قاضي التحقيق أصدر بطاقة الإيداع الثانية دون الاستماع للجريء، حيث طلب هذا الأخير تأجيل سماعه إلى حين حضور محاميه لكن ورغم ذلك تم إصدار البطاقة.

وعن تفاصيل الشكاية أوضح المحامي أن فريق النخبة شارك في المنافسة وقد أعلمت جامعة كرة القدم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بذلك مسبقا.وبخصوص الأموال المرصودة لانتصار الفريق، شدد بن خليل على أن هذه الاموال لم تدخل تونس، وبين أنه يكفي الرجوع للبنك المركزي التونسي للتثبت من ذلك.ولاحظ أنه وفي صورة صرف هذه المنحة فإنها توجه مباشرة إلى وزارة التربية.وكشف المتحدث أن هناك ملف ثالث تم سماع وديع الجريء بخصوصه وهو يتعلق بالنزاع بين هلال الشابة وتطاوين وجامعة كرة القدم، وأكد أن قاضي التحقيق لم يصدر أي قرار احترازي في حق منوبه بعد الاستماع له.