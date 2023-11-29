بسبب تدوينة ساخرة، أستاذة بكلية العلوم القانونية والسياسية تقاضي طالبا بتهمة التحريض على القتل

أفاد الاربعاء 29 نوفمبر، الطالب بكلية العلوم القانونية والسياسية يحي السهيلي انه تم التحقيق معه أمس الثلاثاء لدى فرقة مكافحة الاجرام ببن عروس.واوضح السهيلي ان استدعاؤه للتحقيق يأتي على خلفية شكاية تقدمت بها ضده أستاذة بالكلية المذكورة بتهمة التحريض على القتل وتهديد سلامتها الجسدية والاساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من التهم اثر تدوينة فايسبوكية ساخرة من الأعداد التي تسندها الاساتذة للطلبة.