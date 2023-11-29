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20 سنة سجنا لمافيا تهريب المخدرات وترويجها في تونس

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 11:27 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق مافيا دولية لتهريب الهيروين تتكون من 4 أشخاص من بينهم فتاة وجهت لهم تهم تكوين عصابة والانخراط فيها داخل وخرج البلاد لارتكاب جرائم المخدرات وتوريد المخدرات كما قضت المحكمة بتخطئتهم جميعا ب200الف دينار.


ويفيد ملف القضية أن المظنون فيهم كونوا وفاق إجرامي بغاية تهريب مخدر الهيروين من تركيا إلى تونس بعد تجزئتها لقطع صغيرة الحجم ووضعها في كبسولات ثم يتولون لاحقا ابتلاعها وتهريبها في بطونهم وفي يوم الواقعة تم ضبطهم من قبل أعوان فرقة مكافحة المخدرات متلبسين بتهريب مخدر الهيروين في بطونهم وقد اعترف الجناة خلال عملية التحقيقات معهم باندماجهم في تهريب مخدر الهيروين من تركيا الى تونس.


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