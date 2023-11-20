بسبب شكاية رفعها عليها الاستاذ بن حسانة :الاحتفاظ بمريم الدباغ ..

علمت باب نات ان النيابة العمومية اذنت بإيقاف الانستغراموز مريم الدباغ عصر اليوم والاحتفاظ بها، على إثر شكاية تقدمت بها ضدها حنان العش من أجل الثلب والقذف وباتصالنا بمحامي حنان العش الاستاذ احمد بن حسانة أكد صحة الخبر مبينا أن النيابة العمومية قررت اليوم الاحتفاظ بمريم الدباغ مدة 48 ساعة على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدها في وقت سابق في حق حنان العش ، و أنه سيقع عرض الدباغ بعد غد الاربعاء على أنظار وكالة الجمهورية بتونس لتقرر في شأنها ما تراه صالحا ...