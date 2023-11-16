سامي العكريمي: قائمة المنتخب الوطني تم اعدادها في المرناقية

قال الصحفي والمحلل الرياضي سامي العكريمي في حوار عبر قناة تونسنا أن قائمة المنتخب الوطني تم اعدادها في سجن المرناقية في اشارة لرئيس الجامعة الموقوف وديع الجريئ.

وأضاف " المدرب جلال القادري لا يستطيع اختيار القائمة بمفرده ودون العودة لمن في المرناقية".

وشدد على ان بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب في المنتخب الوطني.





وكان لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اكدوا عزمهم على فتح صفحة جديدة بمناسبة انطلاق تصفيات كاس العالم 2026 بملاقاة منتخب ساوتومي والمقررة يوم غد الجمعة بملعب حمادي العقربي برادس وتحقيق نتيجة ايجابيىة من اجل استعادة ثقة الجماهير التونسية بعد التعثر وديا امام كوريا الجنوبية واليابان.وشدد يوسف المساكني قائد المنتخب التونسي ان "لقاء ساوتومي سيمثل بداية مرحلة وتحدي جديدين بالنسبة للمنتخب الوطني حيث ان كل الللاعبين يحدوهم اصرار كبير على تجاوز هزيمتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين وبالتالي ستمثل مباراة الجمعة فرصة لجميع اللاعبين من اجل اصلاح الاخطاء واستهلال المغامرة المونديالية الجديدة بقوة عبر تحقيق الانتصار مع اداء جماعي مقنع وايجابي يرتقي الى مستوى الانتظارات ".وكان مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري اعلن يوم الخميس الماضي عن قائمة اللاعبين المدعويين للتربص الا عدادي لمباراتي الجولتين الاولى والثانية ضمن منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 (منطقة افريقيا)وسيواجه المنتخب التونسي يوم غد الجمعة 17 نوفمبر الجاري منتخب ساوتومي بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الثامنة ليلا (س20) ويلاقي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري منتخب مالاوي بمدينة ليلونغوي بداية من الساعة الثالثة عصرا (س1 5).في حراسة المرمى / ايمن دحمان /الحزم السعودي/ وبشير بن سعيد / الاتحاد المنستيري/ ومعز حسن / النادي الافريقي/في خط الدفاع / علاء غرام /النادي الصفاقسي/ وعلي العابدي /كاين الفرنسي/ وغيث الزعلوني /النادي الافريقي/ وحمزة الجلاصي /النجم الساحلي/ ومنتصر الطالبي /لوريان الفرنسي/ ومحمد امين الشارني /لافال الفرنسي/ واسامة الحدادي /جروذر فورث الالماني/ووجدي كشريدة /اتروميتوس اليوناني/ وياسين مرياح /الترجي الرياضي/.في خط الدفاع/ عيسى العيدوني /برلين الالماني والياس السخيري /اينتراخيت فراكفورت الالماني/ وفرجاني ساسي/ /الغرافة القطري/ وحمزة رفيعة /ليتشي الايطالي/ وحسام تقا / الترجي الرياضي/ ومحمد علي بن رمضان / فرينكفاروزي المجري/ ومحمد الحاج محمود / لوغانو السويسري/في خط الهجوم / الياس العاشوري /كوبنهاغ الالماني/ وفراس بالعربي /الشارقة الاماراتي/ وهيثم الجويني /الملعب التونسي/ ونعيم السليتي / الاهلي القطري/ يوسف المساكني /العربي القطري/ وطه ياسين الخنيسي /الكويت الكويتي/ وسيف اللطيف /نادي وينترتور السويسري/.يذكر ان المنتخب التونسي يتواجد ضمن المجموعة الثامنة بمعية منتخبات ساوتومي ومالاوي وغينيا الاستوائية وليبيريا ونا ميبيا.