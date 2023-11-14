Babnet

إصدار طـابع بريدي بمنـاسبة "مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس"

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 10:28 قراءة: 0 د, 20 ث
      
يصدر البريد التونسي يوم 15 نوفمبر 2023، طابعا بريديا بمناسبة "مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس" تثمينا لمساهمة هذه المؤسسة التعليمية العريقة في تطوير الحركة الفنية التونسية والفنون التشكيلية وتأمينها تكوينا أكاديميا في اختصاصات الفنون الجميلة والحرف وغيرها.
يعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة بـه للــبيع اِبتـداء من يــــــــوم 15 نوفمبر 2023 بجــميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكـن اقتنـاؤه عــن بــعـــد عـــــبــر الأنـتـــــرنـــــات مـــــــن خـــــــلال الـــنـــفـــاذ إلـــــى مـــــوقــع www.e-stamps.poste.tn.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276944


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*