إصدار طـابع بريدي بمنـاسبة "مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس"

يصدر البريد التونسي يوم 15 نوفمبر 2023، طابعا بريديا بمناسبة "مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس" تثمينا لمساهمة هذه المؤسسة التعليمية العريقة في تطوير الحركة الفنية التونسية والفنون التشكيلية وتأمينها تكوينا أكاديميا في اختصاصات الفنون الجميلة والحرف وغيرها.

يعــرض هــذا الطـــابــع البريدي والمنتـــوجات المتصلـــة بـه للــبيع اِبتـداء من يــــــــوم 15 نوفمبر 2023 بجــميع مكاتب البريد، كمـــا يمـــكـن اقتنـاؤه عــن بــعـــد عـــــبــر الأنـتـــــرنـــــات مـــــــن خـــــــلال الـــنـــفـــاذ إلـــــى مـــــوقــع www.e-stamps.poste.tn.





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