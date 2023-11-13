القضاء يتخذ قرارا في حق رجل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي

نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد ونهب المال العام شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال لزهر سطا وصهر الرئيس الراحل بلحسن الطرابلسي اللذين وجهت لهما تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه آو لغيره والإضرار بالإدارة .



بالمناداة على رجل الأعمال لزهر سطا لم يمثل امام القضاء وتبين انه نبه عليه بالحضور ،في حين تبين للهيئة ان رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل بلحسن الطرابلسي محال بحالة فرار .





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و تبين للدائرة أن النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض أعضاء الدائرة للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة ..



وطلبت النيابة التأخير لانتظ