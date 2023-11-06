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حصاد القسّام خلال اليوم ال 30 للحرب على غزة

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 07:15 قراءة: 0 د, 56 ث
      
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر اليوم حصاد لليوم ال30 30 للحرب على غزة

إحصائية الآليات و المدرعات
● تدمير دبابتين شرق خانيونس
...

● تدمير دبابة شمال غرب غزة
● تدمير دبابتين جنوب غرب تل الهوى
● تدمير دبابة شمال غرب غزة
● تدمير دبابتين في بيت حانون
● تدمير دبابتين جنوب غرب تل الهوى

إحصائية الجنود :

● مقتل الرقيب يوناتان ميمون شمال قطاع غزة

المجموع / الآليات : 10 ■ الجنود : 1



قصف تل أبيب

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أنها قصفت تل أبيب أمس مجددا ردا على المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مناطق واسعة من تل أبيب، و شهدت سماء المدينة اعتراضات صاروخية بالتزامن مع دوي انفجارات عنيفة.

كما قالت كتائب القسام إنها بصدد خوض اشتباكات على الطريق الساحلي غرب غزة.

وكان الناطق العسكري الإسرائيلي دانيل هاغاري أعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش إلى 30 من بدء العملية البرية. وأضاف أن "الفرقة 36 للمدرعات" التي توكل لها مهمة التقدم البري في شمال قطاع غزة وصلت إلى شاطئ البحر في غزة.


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