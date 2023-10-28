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متهم بشبهات فساد مالي : الدائرة الجنائية تنبه على محامي معروف بالحضور

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 09:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
باشرت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، النظر في ملف تجاوزات مالية شملت الأبحاث فيه محامي معروف .

وبالمناداة على المتهم لم يحضر الجلسة وتبين المحكمة انه سبق وان نبهت عليه بالحضور .

...

وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة فقررت تأجيل القضية لموعد نوفمبر المقبل.


وللتذكير فقد قررت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة المحامي المذكور على الدائرة الجنائية من أجل تهم الفصل 96 من المجلة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة على خلفية حصوله سابقا على جراياته من اموال الدولة والمال العام رغم تفرغه لماجيستير الدكتوراه وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .


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