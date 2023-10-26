سير عمل الحكومة وانقاذ المؤسسات محور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتناول اللقاء، وفق بلاغ اعلامي سير العمل الحكومي بوجه عام، وإنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية، على وجه الخصوص، من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممن اندسوا داخلها دون وجه قانوني.



وأثنى رئيس الدولة، في هذا الإطار، على الإتفاق الأخير لإنقاذ الشركة العامة للمقاولات و المعدات والأشغال SOMATRA-GET حتى تتجاوز الصعوبات المالية التي تمرّ بها.





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وقد كان رئيس الجمهورية أذن في الأيام القليلة الماضية بإيجاد حل سريع لهذه المؤسسة حتى تعود لسالف نشاطها بعد أن تم اجراء عديد العقل على تجهيزاتها بهدف القضاء عليها نهائيا.



وأكد الرئيس قيس سعيد خلال اللقاء على أن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحا صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر السنوات الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.



و شدد رئيس الجمهورية على ضرورة "الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خارج أي إطار قانوني وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أن السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء".