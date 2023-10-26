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محلل اسرائيلي يؤكد ان عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح كانت هدفا للجيش الاسرائيلي

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:07 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكد محلل اسرائيلي في تصريح لاحدى القنوات الاسرائيلية ان عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح كانت هدفا للجيش الاسرائيلي مشيرا الي ان عملية قصف المنزل التي كانت تتواجد به العائلة لم تكن عشوائية.
يذكر ان عددا من أفراد عائلة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته استشهدوا امس الاربعاء اثر قصف الجيش الاسرائيلي لمنزل بمخيم النصيرات داخل قطاع غزة.


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