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احتكرت ادوية المرضى : فتح بحث ضد صيدلانية ورئيسة بلدية سابقا

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 17:53 قراءة: 0 د, 34 ث
      
افادت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2023؛ انه في اطار الحملات المتعلقة بمكافحة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في كافة المواد الأساسية بما فيها الادوية، تولت الوحدات الأمنية واعوان المراقبة الاقتصادية، واعوان متفقدي الصيادلة، تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، ضبط شركة لتوزيع الادوية صاحبتها رئيسة بلدية سابقا وصيدلانية، بصدد احتكار أنواع من الادوية المفقودة بالسوق، وذلك بالامتناع عن تزويد الصيدليات ببعض الادوية رغم توفرها لديها،اضافة الى عدم حصولها على شهادة وقاية التى يستوجبها القانون لتعاطي مثل ذلك النشاط وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث ضد المظنون فيهما من اجل جرائم عدم الحصول على شهادة وقاية والمضاربة غير المشروعة...




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