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كريم كريفة: سنتقدم بشكايات في تدليس المحاضر وسوء معاملة عبير موسي

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 15:44 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أكد كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 خلال ندوة صحفية عقدت لتقديم آخر مستجدات القضية أن اللجنة القانونية لموسي ستقوم في الساعات القادمة بتقديم شكايات في تدليس المحاضر والمعاملة السيئة التي تعرضت لها موسي وعدم تمكينها من الدواء.

كما طالب كريفة بضرورة أن يتم استقاء المعلومات بخصوص القضية فقط من لجنة الدفاع.

...

وأشار كريفة إلى أن التهم الموجهة لرئيسة الحزب الدستوري الحر هي الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي وتعطيل سير العمل وانتهاك معطيات شخصية.

كما شدّد كريفة على أن عبير موسي تواجه عقوبة الاعدام وقال إنه تمت ملاحظة عديد الاخلالات منها فقدان الملف الطبي ضمن ملف القضية واحالة منوبته على أنظار باحث البداية باعتبارها محامية لا الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بموجب الفرع الذي ينتمي إليه المحامي.

وذكّر كريفة بالاطار الذي من أجله تحولت عبير موسي إلى قصر قرطاج وهو تقديم طعون في 3 مراسيم رئاسية تتعلق بدعوة الناخبين وتقسيم الأقاليم.

وقال عضو الدفاع الاستاذ نافع العريبي إن الحالة الصحية لمنوبته مستقرة حاليا.

من جانبه قال عضو الهيئة الاستاذ علي البجاوي إن حزب الدستوري الحر موجود سواء كانت رئيسته في السجن أو خارجه وأن الديوان السياسي يتحمل مسؤوليته في إدارة الحزب.

موزاييك



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