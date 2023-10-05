المكي:"يجب محاكمة عبير موسي على ما قامت به من ترذيل للدولة والبرلمان"

دعا أمين عام حزب العمل و الانجاز عبد اللطيف المكي إلى محاكمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي محاكمة عادلة على كل ما قامت به من ترذيل للدولة والبرلمان وفق قوله

وشدد المكي في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان أف أم اليوم الخميس على ضرورة محاكمة موسي في نظام ديمقراطي من أجل إقامة العدالة والدفاع عن الدولة وليس بهدف التشفي حسب تقديره .



هذا وتابع المكي بالقول:" إن النظام يعتمد استراتيجية الإنهاك مع المعارضة كما جاء على لسان أحد المقربين لقيس سعيد خليهم يتعودوا على المشي والجي على المحاكم " .



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