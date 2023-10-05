جلب عبير موسى تحت حراسة مشددة لابتدائية تونس

جلبت اليوم الوحدات الأمنية الى مقر المحكمة الابتدائية بتونس رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بحالة احتفاظ وذلك لاحالتها على النيابة العمومية.



واكدت هيئة الدفاع عن موسى ان موكلتهم تعتبر محتجزة بصفة غير قانونية،موضحين ان الوكيل العام لم يتلقى اي اشعار بخصوص عملية الاحتفاظ بها ... مبينين انهم سيتقدمون بمطلب إلى الوكيل العام لطلب إخلاء سبيلها حالا لانه لا يمكن لوكيل الجمهورية السطو على صلاحيات الوكيل العام.





...



وتواجه عبير موسى 3 تهم وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل .



وكان الحزب الدستوري الحر، أعلن عبر صفحته الرسمية، عن إيقاف رئيسة الحزب عبير موسي من أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وكانت عبير موسي اتهمت في بث مباشر مكتب ضبط رئاسة الجمهورية برفض تسلم المطلب المسبق المتعلق بقضية الطعن في الأوامر الرئاسية، مطالبة النيابة العمومية بالتدخل وفتح بحث في التجاوزات.