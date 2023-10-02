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...سعيّد: استقبال السيّاح بالرقص والزغاريد مخلّ بكرامة الشعب

Publié le Lundi 02 Octobre 2023 - 20:38 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 أثناء لقائه بوزير السياحة محمد معز بلحسين بقصر قرطاج إن استقبال الوافدين على تونس بالزغاريد والرقص مظهر مخل بكرامة الشعب التونسي.
وقال سعيّد: ''لم نرى في دول أخرى استقبال التونسيين بهكذا مظاهر في المقابل هنالك صور مقرفة تتمثل في استقبال السياح بالرقص والزغاريد وهو ما يمس من كرامة التونسيين''.
ووصف رئيس الدولة السياحة بالقطاع الحيوي الذي يدرّ مداخيل هامة داعيا الى ضرورة تطويره والنهوض به.


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