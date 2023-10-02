سمير ديلو: " المحامية شيماء عيسى تمثل غدا أمام القضاء العسكري"

أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر لبرنامج émission impossible على راديو IFM، أن المحامية شيماء عيسى ستمثل غدا الثلاثاء أمام القضاء العسكري.من جهتها أعلمت هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر أمس، أن الدائرة الجنائيّة بالمحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس تنظر يوم الثلاثاء الموافق لـ 3 أكتوبر في قضيّة تُحال فيها شيماء عيسى على خلفيّة تصريح إذاعي، داعية كافّة المحامين للحضور بكثافة لمساندتها في هذه المحاكمة التي اعتبرتها سياسية.