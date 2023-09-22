الرائد الرسمي: صدور أمر تحديد تراب الأقاليم والولايات الراجعة لها بالنظر

صدر أمس الخميس 21 سبتمبر 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 589 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم.



الفصل الأول:





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يتكون تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي:

الإقليم الأول، يضمّ ولايات بنزرت وباحة وجندوبة والكاف

الإقليم الثاني، يضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.

الإقليم الثالث، يضمّ ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية .

الإقليم الرابع، يضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.

الإقليم الخامس، يضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.



الفصل الثاني:

يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية.



يتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه في الفصل الأول من هذا الأمر .



الفصل الثالث:

تضع الولايات المكونة للإقليم على ذمة مجالس الأقاليم كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامها.



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أعلن خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس أنه سيتم يوم 24 ديسمبر 2023 تنظيم الانتخابات المحلية والجهوية.