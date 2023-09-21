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انجاز طبي جديد في تونس.. اجراء أول عملية زراعة قلب لطفل بنجاح بمستشفى الرابطة

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 10:59 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تم اليوم اجراء أول عملية زراعة قلب لطفل بنجاح بالمستشفى الجامعي الرابطة في انجاز طبي وعلمي الأول على المستوي العربي والافريقي، وفق نقابة مستشفى الرابطة.

ويضاف هذا الانجاز الجديد الى نجاحات قطاع الصحة العمومية في تونس.


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