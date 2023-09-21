انجاز طبي جديد في تونس.. اجراء أول عملية زراعة قلب لطفل بنجاح بمستشفى الرابطة

تم اليوم اجراء أول عملية زراعة قلب لطفل بنجاح بالمستشفى الجامعي الرابطة في انجاز طبي وعلمي الأول على المستوي العربي والافريقي، وفق نقابة مستشفى الرابطة.ويضاف هذا الانجاز الجديد الى نجاحات قطاع الصحة العمومية في تونس.