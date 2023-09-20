وزير النقل يأذن بفتح تحقيق في حادث انزلاق حافلة مزدوجة في طريق سيدي ثابت أسفر عن اصابة السائق وأكثر من 50 تلميذا‎





وأشار البلاغ الي ان الحادث اسفر عن اصابة السائق واكثر من 50 تلميذا تم نقلهم الي عدد من المستشفيات بالعاصمة وقد تحول وزير النقل لزيارة المصابين.

أخبار ذات صلة: العميد معز تريعة يكشف كل التفاصيل والاصابات بخصوص حادثة الحافلة التي كانت تقل تلاميذ بسيدي ثابت...

أصدرت الاربعاء 19 سبتمبر، وزارة النقل بيانا أعلنت من خلاله أن وزير النقل ربيع المجيدي أسدى تعليماته بالاسراع في فتح تحقيق في ملابسات انزلاق حافلة مزدوجة مخصصة لنقل التلاميذ في الطريق الرابطة بين سيدي ثابت وبجاوة واصطدامها بشجرة.وأشار البلاغ الي ان الحادث اسفر عن اصابة السائق واكثر من 50 تلميذا تم نقلهم الي عدد من المستشفيات بالعاصمة وقد تحول وزير النقل لزيارة المصابين.

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وكان المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة افاد في تصريح يابق لباب نات اليوم الأربعاء 20سبتمبر 2023 ان حافلة مزدوجة انزلقت ظهر اليوم كانت مخصصة لنقل التلاميذ واصطدامها بشجرة وحائط على مستوى الطريق الرابطة بين بجاوة وسيدي ثابت كانت تقل حوالي 52 تلميذ مبينا أن عدد المصابين بلغ 35 مصاب تم اسعافهم ونقلهم الى كل من مستشفى شارل نيكول والرابطة وباب سعدون، مشيرا في السياق ذاته الى ان الاصابات كانت متفاوتة الخطورة دون تسجيل اي خسائر بشرية .



واوضح العميد تريعة انه أثر الإعلام عن الحادث تم على الفور إرسال 7 سيارات إسعاف صحة عمومية وسيارتين لطب الاستعجالي لتقديم الإسعافات الضرورية للتلاميذ المصابين.

وبين العميد تريعة انه تم تسجيل حالات هلع في صفوف التلاميذ جراء الحادث المذكور وقد تمت الإحاطة بهم