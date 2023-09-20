العميد معز تريعة يكشف كل التفاصيل والاصابات بخصوص حادثة الحافلة التي كانت تقل تلاميذ بسيدي ثابت

متابعة - افاد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لباب نات اليوم الأربعاء 20سبتمبر 2023 ان حافلة مزدوجة انزلقت ظهر اليوم كانت مخصصة لنقل التلاميذ واصطدامها بشجرة وحائط على مستوى الطريق الرابطة بين بجاوة وسيدي ثابت كانت تقل حوالي 52 تلميذ مبينا أن عدد المصابين بلغ 35 مصاب تم اسعافهم ونقلهم الى كل من مستشفى شارل نيكول والرابطة وباب سعدون، مشيرا في السياق ذاته الى ان الاصابات كانت متفاوتة الخطورة دون تسجيل اي خسائر بشرية .



واوضح العميد تريعة انه أثر الإعلام عن الحادث تم على الفور إرسال 7 سيارات إسعاف صحة عمومية وسيارتين لطب الاستعجالي لتقديم الإسعافات الضرورية للتلاميذ المصابين.

وبين العميد تريعة انه تم تسجيل حالات هلع في صفوف التلاميذ جراء الحادث المذكور وقد تمت الإحاطة بهم

افاد المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح لباب نات اليوم الأربعاء 20سبتمبر 2023 ان حافلة مزدوجة انزلقت ظهر اليوم كانت مخصصة لنقل التلاميذ واصطدامها بشجرة وحائط على مستوى الطريق الرابطة بين بجاوة وسيدي ثابت كانت تقل حوالي 52 تلميذ مبينا أن عدد المصابين بلغ 35 مصاب تم اسعافهم ونقلهم الى كل من مستشفى شارل نيكول والرابطة وباب سعدون، مشيرا في السياق ذاته الى ان الاصابات كانت متفاوتة الخطورة دون تسجيل اي خسائر بشرية .واوضح العميد تريعة انه أثر الإعلام عن الحادث تم على الفور إرسال 7 سيارات إسعاف صحة عمومية وسيارتين لطب الاستعجالي لتقديم الإسعافات الضرورية للتلاميذ المصابين.وبين العميد تريعة انه تم تسجيل حالات هلع في صفوف التلاميذ جراء الحادث المذكور وقد تمت الإحاطة بهم

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توزيع التلاميذ المصابين في حادث الحافلة المدرسية بسيدي ثابت لعدة مستشفيات بالعاصمة

متابعة - افاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة في تصريح ل"باب نات" ان وحدات الحماية المدنية تولت نقل وتوزيع التلاميذ المصابين اثر حادث تعرضت لهم حافلة مزدوجة كانت تقلهم الى جهة سيدي ثابت وعددهم حوالي 50 تلميذ الى كل من مستشفى محمود الماطري الحبيب ثامر، القصاب الرابطة ،وشارل نكيول مشيرا الى انه تم نقل البعض المصابين باصابات خفيفة الى مستوصف سيدي ثابت لتلقي العلاج.

