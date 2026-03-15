سوسة: عملية مراقبة اقتصادية وصحية بمدينة مساكن تسفر عن عديد المخالفات

أسفرت عمليات مراقبة اقتصادية وصحية بمدينة مساكن من ولاية سوسة، مساء أمس السبت، عن إصدار عدد من التنابيه الكتابية واقتراحي غلق بعد تسجيل جملة من الاخلالات، وحجز وإتلاف مواد معروضة في ظروف غير صحية، متعفنة أو منتهية الصلوحية أو مجهولة المصدر.كما تم وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية سوسة، تسجيل العديد من المخالفات المتعلقة بشفافية المعاملات وعدم إشهار الأسعار أوالاستظهار بالفواتير، وشملت عملية المراقبة مختلف المحلات التجارية لبيع الملابس الجاهزة والحلويات والأكلة السريعة والمرطبات والخضر والغلال.وتأتي عملية المراقبة التي أشرف عليها والي سوسة سفيان التنفوري، في إطار تطبيق توصيات اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي لظواهر التهريب والاحتكار والتجارة الموازية المتعلقة بتكثيف التدخلات الرقابية المشتركة.وتمت عملية المراقبة الاقتصادية والصحية بمدينة مساكن، بمشاركة ممثلين عن الادارة الجهوية للتجارة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بسوسة والشرطة البلدية وبحضور الكاتب العام للولاية ومعتمدة مساكن وكاتب عام بلدية مساكن ورئيس منطقة الأمن الوطني سوسة الجنوبية ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية وأعضاء عن المجلس المحلي والعمد.وأكدت ولاية سوسة، على صفحتها، مواصلة عمليات المراقبة بكامل معتمديات الجهة لتأمين شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك وضمان انتظامية التزويد واستقرار السوق بالولاية، مع دعوة المواطنين الى معاضدة هذه الجهود والتبليغ عن التجاوزات عبر الرقم الأخضر (80100191).