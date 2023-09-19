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في سوسة: سائحة انقليزية متشرّدة بعد طردها من النزل اثر انتهاء نقودها

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 16:14 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تدخلت الثلاثاء 19 سبتمبر، مواطنة من حمام سوسة للابلاغ عن سائحة انقليزية تبلغ من العمر 72 سنة وهي متشردة منذ مدة ولا تملك أي وثائق هوية سوى نسخة من جواز سفرها.

واشارت المواطنة وهي صاحبة مقهى الي ان السائحة الانقليزية كانت تقطن بأحد النزل بحمام سوسة وتم طردها اثر انتهاء نقودها وأصبحت تاتي بصفة يومية الي المقهى.

...

وناشدت المواطنة السلطات للتدخل للتعاطي مع هذه السائحة وايجاد حل لها من خلال الاتصال بسفارة بلادها على سبيل المثال.



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