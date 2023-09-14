مجدي الكرباعي: تونس ابتزت ايطاليا على الطريقة التركية بالسماح لنحو 6000 مهاجر غير شرعي بالوصول للسواحل الاوروبية

قال النائب السابق مجدي الكرباعي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن تونس ابتزت ايطاليا على الطريقة التركية بالسماح لنحو 6000 مهاجر غير شرعي بالوصول للسواحل الاوروبية.وأضاف " هذا الابتزاز يضر بمصالح تونس على المدى الطويل وخاصة علاقتنا باوروبا".وتابع " الحصول على الدعم الأوروبي لا يأتي بالابتزاز وكان يمكن الاستفادة من عروض الشغل التي اعلنت عنها ايطاليا مؤخرا".