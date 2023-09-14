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مجدي الكرباعي: تونس ابتزت ايطاليا على الطريقة التركية بالسماح لنحو 6000 مهاجر غير شرعي بالوصول للسواحل الاوروبية

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 22:36 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قال النائب السابق مجدي الكرباعي في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن تونس ابتزت ايطاليا على الطريقة التركية بالسماح لنحو 6000 مهاجر غير شرعي بالوصول للسواحل الاوروبية.
وأضاف " هذا الابتزاز يضر بمصالح تونس على المدى الطويل وخاصة علاقتنا باوروبا".
وتابع " الحصول على الدعم الأوروبي لا يأتي بالابتزاز وكان يمكن الاستفادة من عروض الشغل التي اعلنت عنها ايطاليا مؤخرا".


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