تأجيل إضراب عمال نقل المحروقات ليومي 29 و30 سبتمبر الجاري وجلسة مفاوضات حاسمة قبل موعد اضراب

قال كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة لاتحاد الشغل سلوان السميري ان الجامعة قرّرت تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يومي 14 و15 سبتمبر الجاري في قطاع نقل المحروقات إلى يومي 29 و30 سبتمبر الجاري.



وأضاف سلوان السميري أنه من المنتظر أن تلتئم جلسة صلحية بوزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الجامعة التابعة لاتحاد الشغل وممثلين عن الغرفة النقابية لنقل المحروقات التابعة لاتحاد الصناعة قبل بضعة أيام من الإضراب المقرر يومي 29 و30 سبتمبر الجاري مشددا في هذا الصدد على أنه في حال لم يقع التوصل لاتفاق خلال جلسة المفاوضات المقبلة فسيتم تنفيذ الإضراب يومي 29 و30 سبتمبر 2023 حسب تقديره





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وتسعى الجامعة العامة للنفط الى الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص للمحروقات ودفع رؤساء المؤسسات الخاصة لتوقيع الملحق التعديلي عدد 10 بعنوان الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص للمحروقات لسنتي 2018 و2019 والملحق التعديلي عدد 11 بعنوان الزيادة في أجور سنوات 2022 و2023 و2024 إلى جانب إصدار الاتفاقية الخاصة لعمال نقل المحروقات بالرائد الرسمي.



ولفت السميري، الى ان تأجيل الإضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، جاء على إثر انعقاد جلسة صلحية أمس الثلاثاء بإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلي الجامعة التابعة لاتحاد الشغل ورئيس لجنة إدارة نزاعات الشغل ولم يحضرها الوفد الممثل للغرفة النقابية لنقل المحروقات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.



وأشار السميري إلى أن رئيس لجنة إدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية طلب من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تأجيل الإضراب بأسبوع واحد، لكن الجامعة قامت بتأجيله بأسبوعين من أجل التوصل لاتفاق.



وقال إن الغرفة النقابية لنقل المحروقات كانت قد طلبت خلال جلسة تمهيدية انعقدت يوم 6 سبتمبر الجاري بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تأجيل الإضراب إلى حين التنسيق مع رؤساء مؤسسات نقل المحروقات حول مطالب عمال نقل المحروقات.



وأكد السميري أن المفاوضات التمهيدية بين الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والغرفة النقابية لنقل المحروقات أحرزت تقدما، لكنه لم يستبعد حصول مفاجآت خلال جلسة المفاوضات المقبلة قبل موعد الإضراب المقرر ليومي 29 و30 سبتمبر الجاري.







