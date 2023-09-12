تونس تشارك في المؤتمر الوزاري للتعاون الإقتصادي بين كوريا وأفريقيا

تشارك تونس في المؤتمر الوزاري السابع للتعاون الإقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا المزمع انعقاده بمدينة Busan الكورية من 12 إلى 14 من الشهر الجاري.



ويترأس وزير الإقتصاد والتخطيط، محافظ الجمهورية التونسية بالبنك الافريقي للتنمية، سمير سعيّد الوفد التونسي المشارك في فعاليات هذا المؤتمر الذي سينعقد تحت شعار " نحو مستقبل مستدام : الإنتقال الطاقي العادل والتحول الفلاحي في افريقيا".





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وسيشهد المؤتمر حضور ومشاركة محافظي الدول الإفريقية الأعضاء في البنك الافريقي للتنمية وعديد المستثمرين و الفاعلين الإقتصاديين من القطاعين ،العام والخاص إلى جانب مسؤولين من كبرى الشركات والمؤسسات الإقتصادية الكورية.



ويمثل المؤتمر مناسبة للتباحث حول التحديات التنموية في القارة الأفريقية وللتعريف بفرص الشراكة والاستثمار خاصة في مجال الطاقات المتجددة والبديلة و في المجال الفلاحي.



وسيشرف نائب الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية الكوري Kyung -ho choo ورئيس البنك الافريقي للتنمية Akinwumi Adesina على إفتتاح اشغال المؤتمر.



وسيكون لوزير الإقتصاد والتخطيط سميرسعيّد ، إلى جانب مشاركته في الاجتماعات الوزارية والندوات ، لقاءات ثنائية مع عدد من نظراءه و مع مسؤولي بعض الشركات الكورية ، حيث ستكون هذه اللقاءات فرصة للتعريف بالتوجهات التنموية التي تم إقرارها في إطار رؤية تونس الاستراتيجية في أفق سنة 2035 وفي المخطط التنموي 2023 -2025 فضلا عن المزايا التفاضلية و فرص الإستثمار والشراكة المتاحة في تونس، خاصة في القطاعات الواعدة.

