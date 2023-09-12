نجيب الدزيري: هناك توجّه لجعل اللغة الفرنسية اللغة الثالثة



وقال الدزيري " اللغة الانقليزية هي الأكثر انتشارا وبالتالي فان هنالك اهتماما كبيرا بها متابعا " الامر هو في النهاية وفق رغبة الشعب الذي سيعطي رايه في مجموعة من الإصلاحات بما فيها ما يتعلق باللغة".

كما أشار الى ان الاستشارة ستتناول مواضيع متعلقة بالمسالة الدينية والتربية الإسلامية.

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كشف الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" ان هنالك توجه في اطار الاستشارة التعليمية لجعل اللغة الفرنسية اللغة الثالثة بعد الانقليزية.وقال الدزيري " اللغة الانقليزية هي الأكثر انتشارا وبالتالي فان هنالك اهتماما كبيرا بها متابعا " الامر هو في النهاية وفق رغبة الشعب الذي سيعطي رايه في مجموعة من الإصلاحات بما فيها ما يتعلق باللغة".كما أشار الى ان الاستشارة ستتناول مواضيع متعلقة بالمسالة الدينية والتربية الإسلامية.*******

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وكان رئيس الجمهوية قيس سعيد قال مساء يوم الاثنين إن الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم هي من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، مضيفا إن هذا القول ليس من باب المبالغة لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي وبمستقبل الوطن.

وأردف قائلا لدى اجتماع عقده بقصر قرطاج "لا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات بعد فشل الإصلاحات بين ظفرين التي تم إدراجها في السنوات الماضية والسنوات التي قبلها".

وأوضح أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين والتونسيات وليس لرجال التعليم فحسب وإنما هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد.

وشدد على ضرورة حماية عملية الإصلاح بعد استكمال الاستشارة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بكل مقومات النجاح، معتبرا أن أي خطأ يطرأ على أي إصلاح لا يمكن تداركه إلا بعد عقود.

وبين أن الدولة التونسية لن تفرط في المرفق العمومي للتعليم وإنها تعمل على توفير الحق في التعليم للجميع على قدم المساواة.

وقال إن التعليم إجباري حتى سن السادسة عشرة ولكننا نراه إجباريا حتى تكون الآفاق أرحب.

واستعرض جملة الإصلاحات التي تعاقبت على التعليم في تونس وصولا إلى الإصلاح سنة 1958 الذي لم يكن هينا وضعه برغم الظروف التي حفت به و أدى إلى تغيير بل إلى ثورة في المجتمع أنذاك.

وأكد أنه سيتم استخلاص النتائج بعد هذه الاستشارة لإصدار القانون المتعلق إنشاء المجلس الأعلى للتربية بعد ذلك وإنجاز الإصلاح على أسس متينة.



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