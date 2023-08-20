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وادي الليل: احتراق منزل ووفاة الاب حرقا ونقل الابن الى المستشفى

Publié le Dimanche 20 Août 2023 - 15:40 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أسفر حريق نشب صبيحة اليوم الاحد بمنزل يتكون من طابقين في حي النجاة بوادي الليل من ولاية منوبة، عن وفاة صاحب المنزل وهو مسن تجاوز عمره الـ80 عاما، فيما أصيب ابنه بحروق بليغة من الدرجة الثانية، وفق ما صرّح به ظهر اليوم المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف المصدر ذاته أنّ اعوان الإطفاء تدخّلوا لإخماد النيران فور إعلامهم بالحريق، وقد استطاعوا إنقاذ الابن المصاب بحروق بليغة، فيما عثروا على الأب مفارقا الحياة في الطابق الأرضي المتضرر من نيران الحريق الذي لايزال مصدره مجهولا، علما أنّه شهد حريقا مماثلا في وقت سابق، على حدّ قوله.

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وتشير المعطيات المتوفرة عن الحادثة إلى أن النيران اندلعت بالطابق الأرضي الذي يقطن فيه الهالك بمفرده، وتسربت إلى الطابق العلوي أين يعيش ابنه، وقد هرع الأجوار إلى طلب النجدة وإعلام وحدات الحرس الوطني بالحادثة محاولين المساعدة في إخماد النيران.

هذا وقد عاين ممثل النيابة العمومية جثمان الضحية، صحبة المصالح الفنية، وأذن بنقله الى مصالح الطب الشرعي بالعاصمة لتحديد أسباب الوفاة، مع تعهيد فرقة الأبحاث العدلية بمنوبة بفتح بحث حول وفاة مسترابة للكشف عن ملابسات الحريق وتحديد أسبابه، وفق ما صرّحت الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة، سندس النويوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.


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