مؤسسات تونسية تشارك في المعرض الدولي للصناعات والتقنيات الغذائية من 9 إلى 11 أفريل 2026 في داكار

Publié le Samedi 11 Avril 2026 - 16:11
      
تشارك مؤسسات تونسية في المعرض الدولي للصناعات والتقنيات الغذائية الذي يُقام من 9 إلى 11 أفريل 2026، في داكار، تحت شعار"لقاءات مهنية تونسية-سنغالية: حلول ومدخلات من أجل فلاحة مستدامة وذكية".

وتندرج المشاركة التونسية في هذا المعرض، في إطار بعثة أعمال تونسية-سنغالية ينظمها مركز النهوض بالصادرات عبر الممثليّة تجاريّة التجارية لتونس في داكار، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 أفريل 2026.



وتهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات،أمس الجمعة، إلى تعزيز الشراكات المباشرة بين الفاعلين في البلدين، وإبراز العرض التونسي كحل عملي لتلبية حاجيات السوق السنغالية.



وتجمع النسخة الخامسة عشرة من هذا المعرض نحو 110 عارضا من 11 دولة، حول قضايا تتعلق بتحديث الفلاحة والأمن الغذائي في السنغال.


ويتيح هذا المعرض للمؤسسات التونسية فرصة عرض مجموعة من الحلول تشمل المعدات الفلاحية والصناعية وأنظمة الري المتطورة والمدخلات الفلاحية (الأسمدة، والبذور، والمنتجات الصحية النباتية) وأعلاف الحيوانات، إضافة إلى مختلف الخدمات الصناعية، وذلك بهدف تقديم حلول ملائمة لأولويات القطاع الفلاحي في السنغال.


ويتميز السوق الفلاحي السنغالي بآفاق واعدة للغاية، إذ يمثل القطاع حوالي 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر قرابة 70 بالمائة من مواطن الشغل، لفائدة الفئة النشيطة، خاصة في المناطق الريفية.


ومع توفر 3،4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، يستغل منها حوالي مليوني هكتار، يتمتع البلد بإمكانات كبيرة،كما تعكس الحاجيات في مجالات المكننة والري والمدخلات ذات الجودة، والحد من الخسائر بعد الحصاد، فرصا حقيقية للإستثمار والشراكة، في ظل إستمرار الإعتماد الكبير على واردات المنتجات الفلاحية والغذائية، وفق المصدر ذاته.

ويتضمن برنامج البعثة بالإضافة إلى المشاركة في المعرض الدولي للصناعات والتقنيات الغذائية، تنظيم لقاءات ثنائية مع شركاء محليين وزيارات ميدانية لمستغلات فلاحية ومزارع مدمجة، إلى جانب أنشطة إستكشافية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة والثورة الحيوانية (فيارا)، الذي ينتظم في داكار من 30 مارس إلى 20 أفريل 2026.
