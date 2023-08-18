هذا ما قررته دائرة الاتهام في حق رئيس المجلس البلدي المنحل في الزهراء

أجلت أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في مطلب الافراج عن ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل في الزهراء إلى جلسة يوم 31 أوت الجاري.

وذلك بخصوص القضية التي تتعلق بما يعرف بـ'' التآمر على أمن الدولة'' وحمل السكان على التباغض وقتل بعضهم البعض وجملة من الجرائم ذات الصبغة الارهابية''.

وللاشارة فان القضية موقوف على ذمتها أيضا اطارين عسكريين متقاعدين.