محامية ريان الحمزاوي: موكلي في خلافات مع نادية عكاشة ولم يتواصل معها للتآمر على الأمن القومي

قالت نادية الشواشي محامية ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء الموقوف على ذمة قضية جديدة تتعلق بالتآمر ان موكلها وجهت له تهم بالتواصل مع المديرة السابقة لديوان الرئيس نادية عكاشة مضيفة " أثبتنا بالدليل القاطع عكس ذلك".
وأضافت " نسب لموكلي علاقات بنادية عكاشة لكن هذا غير صحيح خاصة وانهما في خلافات منذ ان قام ريان بتطبيق القانون على شقيقها الذي توفي".
وتابعت " قضية موكلي قضية جديدة ليس لها اية علاقة بقضية التآمر الأولى والواشي فيها كذلك شخصيته محجوبة مضيفة " موكلي اثبت انه لا علاقة له بعكاشة ولم يتصل بها ابدا".
وشددت على ان اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد ريان الحمزاوي امر مستغرب مشيرة بان هنالك شخصية اخرى موقوفة في نفس القضية.
وأضافت " نسب لموكلي علاقات بنادية عكاشة لكن هذا غير صحيح خاصة وانهما في خلافات منذ ان قام ريان بتطبيق القانون على شقيقها الذي توفي".
وتابعت " قضية موكلي قضية جديدة ليس لها اية علاقة بقضية التآمر الأولى والواشي فيها كذلك شخصيته محجوبة مضيفة " موكلي اثبت انه لا علاقة له بعكاشة ولم يتصل بها ابدا".
وشددت على ان اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد ريان الحمزاوي امر مستغرب مشيرة بان هنالك شخصية اخرى موقوفة في نفس القضية.
وأعلنت نادية الشواشي أن منوّبها قرّر الدخول في إضراب جوع بعد إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حقه
وقالت الشواشي إن ما حز في نفس ريان هو اتهامه بالتآمر على أمن الدولة في حين أنه ابن عائلة دستورية مناضلة، مضيفة أن بطاقة الإيداع جاءت على إثر شكاية كيدية ضده من قبل واشي محجوب الهوية.
وشدّدت الشواشي على أنه لا شيء يدين الحمزاوي وتم سؤاله عن علاقته بنادية عكاشة رئيسة الديوان الرئاسي سابقا ولكن هيئة الدفاع اثبتت أنه لم تكن له علاقة معها بقدر ما كانا في خلاف إثر معركة بين أمنيين وشقيقها.
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