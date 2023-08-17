الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة: سنواصل التثبت في الشهائد العلمية بالتنسيق مع الوزارات

قال الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة شكري حمادة في حوار ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر امواج اذاعة "شمس" انه لم يتم التغاضي عن التثبت في الشهائد الجامعية في الوزارة لكن ذلك سيتم بالتنسيق مع بقية الوزارات ومع وزارة التعليم العالي وليس بشكل فردي.وأضاف " المعطيات التي تقول ان كل موظف سيأتي بشهادته للتثبت منها غير صحيحة لاننا نعرف هذه الشهائد".وتابع " ستتم عملية التثبت بالتنسيق بين مختلف الوزارات وبشكل مهني".