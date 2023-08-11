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عودة الجسر المتحرك ببنزرت إلى العمل من جديد وإجراء فتحة إستثنائية مؤقتة

Publié le Vendredi 11 Août 2023 - 08:35 قراءة: 1 د, 9 ث
      
تم منتصف ليلة امس الخميس إجراء فتحة إستثنائية مؤقتة للجسر المتحرك ببنزرت ،بكل نجاح ،وتمكين جميع البواخر الراسية بميناء بنزرت التجاري من مغادرة الرصيف ،وبالتالي إعادة حركة المنشاة الإستراتيجية لسالف عهدها السابق ،بعد ان توقفت اعمال رفع الجسر منذ يوم 26جويلية الفارط ،بسبب مخلفات الحريق الذي نشب بالغرف الفنية الواقعة اسفل برج القيادة والمراقبة للجسر .


وتواصلت أعمال الفتحة الاستثنائية على مدى قرابة ساعتين ونصف بإشراف ميداني من قبل رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري وبقية اعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية والمصالح الفنية المكلفة بعملية رفع الجسر ،وذلك دون إشكاليات تذكر ،تم على إثرها ،إعادة حركة سير المترجلين والعربات بانواعها لسالف نشاطها الطبيعي فوق الجسر ،مع تولي الاجهزة الامنية المختصة تامين سلاسة الحركة المرورية فوق وفي كامل محيط الجسر من جهتي جرزونة وبنزرت الشمالية .
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وكان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة تولى تشكيل لجنة فنية مشتركة وموسعة تركبت من مصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية فريق الصيانة وعدد من الاسماء الخبيرة من إطارات عليا ومختصة من العاملين السابقين بالجسر بحضور مكتب مراقبة معتمد وكامل السلط الجهوية والمحلية،الامر الذي اسهم في تسريع مختلف الاعمال الواجبة لاعادة رفع الجسر من جديد ،في إنتظار الانطلاق في إنجاز مشروع تجديد منظومة عمل المنشأة الاستراتيجية بطريقة فنية مجددة .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 271330

Mahdibey  (Tunisia)  |Vendredi 11 Août 2023 à 08h 59m |           
برافو ... وشكرا ...


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