عودة الجسر المتحرك ببنزرت إلى العمل من جديد وإجراء فتحة إستثنائية مؤقتة

تم منتصف ليلة امس الخميس إجراء فتحة إستثنائية مؤقتة للجسر المتحرك ببنزرت ،بكل نجاح ،وتمكين جميع البواخر الراسية بميناء بنزرت التجاري من مغادرة الرصيف ،وبالتالي إعادة حركة المنشاة الإستراتيجية لسالف عهدها السابق ،بعد ان توقفت اعمال رفع الجسر منذ يوم 26جويلية الفارط ،بسبب مخلفات الحريق الذي نشب بالغرف الفنية الواقعة اسفل برج القيادة والمراقبة للجسر .





وتواصلت أعمال الفتحة الاستثنائية على مدى قرابة ساعتين ونصف بإشراف ميداني من قبل رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور وزيرة التجهيز سارة الزعفراني الزنزري وبقية اعضاء اللجنة الجهوية ونظيرتها المحلية والمصالح الفنية المكلفة بعملية رفع الجسر ،وذلك دون إشكاليات تذكر ،تم على إثرها ،إعادة حركة سير المترجلين والعربات بانواعها لسالف نشاطها الطبيعي فوق الجسر ،مع تولي الاجهزة الامنية المختصة تامين سلاسة الحركة المرورية فوق وفي كامل محيط الجسر من جهتي جرزونة وبنزرت الشمالية .



...