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رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بالحشاني على ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 20:58 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تحادث رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، بخصوص سير العمل الحكومي، وتناول اللقاء خاصة ضرورة المضي قدما في تطهير الإدارة ممن تسللوا إليها وتحولوا إلى عقبة أمام إنجاز أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو غيره، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأكّد البلاغ أنّ عديد المشاريع جاهزة والأموال المرصودة لها متوفرة ولا تنقص سوى الإرادة الصادقة لتحقيقها.

...

وأشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى أن الإدارة تعج بكفاءات عالية ،ولكن تم استبعاد الكثيرين من الذين رفضوا أن يكونوا إلا في خدمة الوطن والدولة.



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