قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب4 سنوات سجنا في حق شاب وجهت له تهمة التحريض على التباغض بين الاجناس والأديان وتعمد الإشادة والتمجيد علنا بتنظيم إرهابي وذلك على خلفية اتهامه بتنزيل تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك" و"انستغرام" تحرض على الأجانب واديانهم وتمجد تنظيم داعش الإرهابي وتدعو للإنضمام والقتال في صفوفه.
4سنوات سجنا لشاب حرض على الكراهية والتباغض بين الاجناس والأديان على "الانستغرام"
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السبت 29 جويلية 2023 | 11 محرم 1445
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